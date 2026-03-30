Nesta segunda-feira (30), o PSD anunciará oficialmente à imprensa o nome de Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, para concorrer ao Planalto. A legenda tinha três opções, pois, além de Caiado, Ratinho Jr., governador do Paraná, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, sinalizavam interesse na eleição à presidência. Na última semana, porém, Ratinho Jr. desistiu de disputar o pleito.

O anúncio oficial à imprensa será feito às 16h de hoje na sede do partido, em São Paulo. Ratinho seria o preferido para a concorrência, mas, após a desistência, o nome de Caiado ganhou projeção internamente na legenda. A decisão teria sido tomada assim que o governador do Paraná anunciou a desistência.