A Polícia Militar atendeu, na tarde da última sexta-feira (26), uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima no bairro Jardim Tulipas, em Jundiaí, na altura do número 794. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o motociclista já havia sido socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA Vetor Oeste. A cena não foi preservada para perícia, pois os veículos envolvidos haviam sido retirados da via antes da chegada da equipe.

Os policiais seguiram até a unidade de saúde para colher o depoimento do condutor e, no local, a equipe identificou sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa e forte odor de álcool. Questionado, o motociclista confessou ter ingerido uma garrafa de cachaça e consumido 18 porções de cocaína antes de conduzir o veículo.

Diante da situação, foi solicitado apoio para escolta policial, já que o indivíduo permanecia sob cuidados médicos. A motocicleta foi liberada a um representante da empresa onde o condutor trabalha, conforme procedimento adotado no local.