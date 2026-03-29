A aplicação de inteligência artificial no agronegócio tem ampliado a eficiência das atividades no campo, com potencial para reduzir perdas pós-colheita em até 30%. Levantamento da 29ª Global CEO Survey, da PwC, aponta que 33% das empresas do setor registraram aumento significativo de receita diretamente associado ao uso da tecnologia. O avanço consolida a digitalização como estratégia central para produtividade e gestão no agro brasileiro.

O estado de São Paulo lidera a adoção dessas ferramentas, impulsionado pela concentração de startups do setor. Dados do Radar Agtech Brasil indicam a presença de 845 empresas no estado, o equivalente a 43,2% do total nacional. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho, a tecnologia já é aplicada em escala e contribui para decisões mais rápidas na formulação de políticas públicas.

A Secretaria de Agricultura tem incorporado a inteligência artificial em programas de pesquisa e inovação por meio da Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios. No Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, projetos incluem o desenvolvimento de um avatar para uso em treinamentos e o emprego de drones em pulverização agrícola. As iniciativas também abrangem capacitação técnica com uso de recursos interativos voltados a diferentes perfis de profissionais do campo.