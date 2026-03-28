Uma ação da Polícia Militar no Jardim São Camilo, em Jundiaí, resultou na apreensão de 1.580 porções de crack e um tablete da droga, totalizando quase 1,9 kg. Dois homens foram presos em flagrante durante a ocorrência e encaminhados às autoridades policiais.

A intervenção foi realizada por equipes da 1ª Companhia do 49º BPMI durante patrulhamento em uma área já conhecida pela venda de entorpecentes. Os policiais avistaram um indivíduo correndo para dentro de uma residência, o que motivou a abordagem imediata no local.

No imóvel, os militares encontraram dois suspeitos escondidos no banheiro. Durante a vistoria, foi constatado forte odor de droga e localizadas as porções de crack já fracionadas para comercialização, além de um tablete da mesma substância.