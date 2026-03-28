Uma ação da Polícia Militar no Jardim São Camilo, em Jundiaí, resultou na apreensão de 1.580 porções de crack e um tablete da droga, totalizando quase 1,9 kg. Dois homens foram presos em flagrante durante a ocorrência e encaminhados às autoridades policiais.
A intervenção foi realizada por equipes da 1ª Companhia do 49º BPMI durante patrulhamento em uma área já conhecida pela venda de entorpecentes. Os policiais avistaram um indivíduo correndo para dentro de uma residência, o que motivou a abordagem imediata no local.
No imóvel, os militares encontraram dois suspeitos escondidos no banheiro. Durante a vistoria, foi constatado forte odor de droga e localizadas as porções de crack já fracionadas para comercialização, além de um tablete da mesma substância.
Também foram apreendidos 10 aparelhos celulares, sendo um deles com registro de roubo, quatro drones, três controles, um rádio comunicador e uma balança de precisão. A suspeita é de que os equipamentos eram utilizados para monitorar a movimentação de viaturas na região.
Os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial e posteriormente apresentados na DISE, onde o delegado registrou a ocorrência por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.