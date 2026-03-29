Estudantes do terceiro ano do ensino médio de todo o Brasil já podem se inscrever na “Maratona Acelere + BIC”, competição interescolar lançada nesta segunda-feira (23) que propõe uma série de desafios ao longo do ano. A iniciativa reúne provas de conhecimento, atividades físicas e dinâmicas colaborativas, com participação em equipes. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo site oficial do projeto.

Voltada a alunos regularmente matriculados no último ano do ensino médio, a maratona será dividida em seis etapas, realizadas entre março e outubro. Três fases ocorrerão presencialmente, em Recife (PE), enquanto as demais serão realizadas de forma online. Ao todo, cem equipes serão selecionadas e distribuídas em quatro grupos, com 25 equipes cada.

As atividades incluem missões individuais e dinâmicas em grupo, com foco no desenvolvimento de habilidades como organização, estratégia e trabalho em equipe. Segundo o idealizador do Acelere, Rhayann Vasconcelos, a proposta é ampliar o modelo tradicional de competições estudantis, estimulando diferentes competências além do desempenho acadêmico.