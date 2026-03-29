Estudantes do terceiro ano do ensino médio de todo o Brasil já podem se inscrever na “Maratona Acelere + BIC”, competição interescolar lançada nesta segunda-feira (23) que propõe uma série de desafios ao longo do ano. A iniciativa reúne provas de conhecimento, atividades físicas e dinâmicas colaborativas, com participação em equipes. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo site oficial do projeto.
Voltada a alunos regularmente matriculados no último ano do ensino médio, a maratona será dividida em seis etapas, realizadas entre março e outubro. Três fases ocorrerão presencialmente, em Recife (PE), enquanto as demais serão realizadas de forma online. Ao todo, cem equipes serão selecionadas e distribuídas em quatro grupos, com 25 equipes cada.
As atividades incluem missões individuais e dinâmicas em grupo, com foco no desenvolvimento de habilidades como organização, estratégia e trabalho em equipe. Segundo o idealizador do Acelere, Rhayann Vasconcelos, a proposta é ampliar o modelo tradicional de competições estudantis, estimulando diferentes competências além do desempenho acadêmico.
Das equipes participantes, dez avançam para a etapa final, prevista para outubro, também em Recife. A equipe vencedora receberá um investimento de R$ 100 mil destinado à formatura, por meio de uma empresa especializada em eventos. A iniciativa tem patrocínio da BIC, que, segundo o diretor de marketing da empresa no Brasil e Argentina, Rodrigo Iasi, aposta em ações voltadas ao público jovem e à educação como ferramenta de transformação social.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site oficial da iniciativa: www.maratonaacelere.com.br.