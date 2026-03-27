27 de março de 2026
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Paulista

Galo confiante para jogo decisivo contra a Portuguesa Santista

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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@erikalimaphoto
A expectativa é de casa cheia e forte apoio da torcida, em um jogo considerado fundamental para as pretensões do Paulista
A expectativa é de casa cheia e forte apoio da torcida, em um jogo considerado fundamental para as pretensões do Paulista

O Paulista entra em campo neste sábado, às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, para enfrentar a Portuguesa Santista pelas quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. O adversário chega como líder geral da primeira fase, o que aumenta o grau de dificuldade do confronto.

Classificado na oitava colocação, o Galo garantiu vaga no mata-mata na última rodada e agora inicia a disputa eliminatória diante de um dos favoritos ao acesso. A partida de ida será em Jundiaí, com a volta marcada para o campo do adversário.

A equipe jundiaiense vive um momento de confiança após a classificação e a evolução apresentada nas rodadas finais da fase inicial. O desempenho recente reforçou a expectativa por um duelo equilibrado.

Além disso, o clube se movimentou para reforçar o elenco na reta decisiva da competição, ampliando as opções da comissão técnica para o confronto. A estratégia é fortalecer o grupo para enfrentar a intensidade do mata-mata.

A expectativa é de casa cheia e forte apoio da torcida, em um jogo considerado fundamental para as pretensões do Paulista na busca pelo acesso à Série A2.

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