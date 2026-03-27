O Paulista entra em campo neste sábado, às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, para enfrentar a Portuguesa Santista pelas quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. O adversário chega como líder geral da primeira fase, o que aumenta o grau de dificuldade do confronto.

Classificado na oitava colocação, o Galo garantiu vaga no mata-mata na última rodada e agora inicia a disputa eliminatória diante de um dos favoritos ao acesso. A partida de ida será em Jundiaí, com a volta marcada para o campo do adversário.

A equipe jundiaiense vive um momento de confiança após a classificação e a evolução apresentada nas rodadas finais da fase inicial. O desempenho recente reforçou a expectativa por um duelo equilibrado.