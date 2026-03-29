A Defesa Civil de Jundiaí participou de uma capacitação promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, voltada ao aprimoramento de conhecimentos básicos e técnicos dos agentes que atuam na prevenção e no atendimento de ocorrências.

O curso foi realizado em formato híbrido e reuniu atividades presenciais e a distância. Entre os temas abordados estava o de noções básicas da atuação da Defesa Civil, além de orientações práticas sobre o uso, a limpeza e a verificação de pluviômetros, equipamentos fundamentais para o monitoramento das chuvas e o acompanhamento das condições climáticas.

“A capacitação constante é fundamental para que nossas equipes estejam sempre atualizadas e aptas a atuar com eficiência, principalmente nas ações de prevenção e monitoramento. Esse aperfeiçoamento reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, destacou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.