Acontece neste sábado (28) o 1° Festival Cerveja na Barão, em Jundiaí. O evento marca o início de uma nova fase para o Centro da cidade, com uma programação que leva a Rota Cervejeira para a rua Barão de Jundiaí e transforma o Centro em espaço de convivência, lazer e consumo, fortalecendo o comércio local e atraindo moradores e visitantes.
O evento acontece na Praça da Matriz, das 16h às 22h, e reúne 11 cervejarias artesanais, música ao vivo e gastronomia, dando início ao programa ‘Centro da Gente’, uma iniciativa da Prefeitura para revitalizar a região central.
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A programação começa às 16h, com chope e praça de alimentação. A partir das 17h tem show com Shelly Simon e Banda e às 19h30 a apresentação será da banda Abajur Cor de Carne, com Kamila Marin. Às 17h, tem show com Shelly Simon e Banda, e às 19h30, apresentação da banda Abajur Cor de Carne, com Kamila Marin.
Agenda de abril
A programação que integra o programa ‘Centro da Gente’ já agenda fechada para abril: o ‘Sexta no Centro’ acontece no dia 10 de abril; no sábado (11) ocorre o ‘Sabores da Gente’; no dia 19 de abril ocorre a ‘Feira de Artes Plásticas’; e no dia 25 de abril é a vez da 2ª edição do ‘Cerveja na Barão’.