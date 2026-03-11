Acontece neste sábado (28) o 1° Festival Cerveja na Barão, em Jundiaí. O evento marca o início de uma nova fase para o Centro da cidade, com uma programação que leva a Rota Cervejeira para a rua Barão de Jundiaí e transforma o Centro em espaço de convivência, lazer e consumo, fortalecendo o comércio local e atraindo moradores e visitantes.

O evento acontece na Praça da Matriz, das 16h às 22h, e reúne 11 cervejarias artesanais, música ao vivo e gastronomia, dando início ao programa ‘Centro da Gente’, uma iniciativa da Prefeitura para revitalizar a região central.

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