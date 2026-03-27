27 de março de 2026
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TRÁFICO

Força Tática apreende 50 kg de drogas em 'casa bomba' em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi preso no momento em que chegava na casa com drogas
O homem foi preso no momento em que chegava na casa com drogas

Policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão descobriram uma “casa bomba” utilizada para armazenamento de drogas na noite desta quinta-feira (26), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. 50 kg de entorpecentes já fracionados e separados em “mulas” - saquinhos com igual quantidade de porções - foram apreendidos, e um homem foi preso.

De acordo com os PMs, a equipe realizava patrulhamento quando observou um homem entrando em uma residência carregando uma sacola. A atitude, inicialmente comum, passou a despertar suspeita quando ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Diante da situação, os policiais decidiram abordá-lo e, durante a revista, encontraram centenas de porções de drogas dentro da sacola.

Questionado, ele confessou que o imóvel funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes. Em vistoria na residência, os policiais localizaram milhares de porções de drogas, principalmente cocaína, maconha e crack, já embaladas e prontas para distribuição e venda.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

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