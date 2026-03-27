Policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão descobriram uma “casa bomba” utilizada para armazenamento de drogas na noite desta quinta-feira (26), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. 50 kg de entorpecentes já fracionados e separados em “mulas” - saquinhos com igual quantidade de porções - foram apreendidos, e um homem foi preso.

De acordo com os PMs, a equipe realizava patrulhamento quando observou um homem entrando em uma residência carregando uma sacola. A atitude, inicialmente comum, passou a despertar suspeita quando ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Diante da situação, os policiais decidiram abordá-lo e, durante a revista, encontraram centenas de porções de drogas dentro da sacola.