Policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão descobriram uma “casa bomba” utilizada para armazenamento de drogas na noite desta quinta-feira (26), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. 50 kg de entorpecentes já fracionados e separados em “mulas” - saquinhos com igual quantidade de porções - foram apreendidos, e um homem foi preso.
De acordo com os PMs, a equipe realizava patrulhamento quando observou um homem entrando em uma residência carregando uma sacola. A atitude, inicialmente comum, passou a despertar suspeita quando ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.
Diante da situação, os policiais decidiram abordá-lo e, durante a revista, encontraram centenas de porções de drogas dentro da sacola.
Questionado, ele confessou que o imóvel funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes. Em vistoria na residência, os policiais localizaram milhares de porções de drogas, principalmente cocaína, maconha e crack, já embaladas e prontas para distribuição e venda.
O homem e todo o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.