Uma adolescente de 14 anos foi estuprada por um motociclista na madrugada desta quinta-feira (26), em Jundiaí. Horas depois, já pela manhã, o suspeito do crime foi preso em flagrante após trabalho conjunto da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Guarda Municipal e Polícia Militar.
A ocorrência para registro do estupro foi atendida pela Polícia Militar, que compartilhou com a GM e com a DDM, os dados levantados sobre características do estuprador, bem como da moto que ele utilizava. A partir de então, desde a madrugada, PMs, GMs e policias civis realizaram diversas diligências na tentativa de identificar e prender o criminoso.
Durante os trabalhos, a placa da moto do bandido sexual foi identificada e, desde então, as buscas se intensificaram na tentativa de localizá-lo em trânsito.
A estratégia deu certo e, pela manhã, GMs e policiais da DDM localizaram o suspeito com a moto em questão, enquanto ele trafegava por uma rua da cidade.
O suspeito foi conduzido à DDM, onde foi autuado por estupro qualificado, em razão da idade da vítima.
Após isso ele foi levado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu para aguardar audiência de custódia.
ATENÇÃO
A DDM pede que, possíveis vítimas de estupro ou tentativa de estupro cometidas por um motociclista, se dirija à delegacia para fazer reconhecimento do suspeito preso, bem como da moto utilizada por ele. Embora a delegacia não tenha divulgado a informação, o Jornal de Jundiaí apurou que a moto é na cor preta, modelo Honda/Fan 160.
Nota da redação: A DDM não divulgou a foto do suspeito, bem como o local do estupro, da prisão, ou as circunstâncias em que o crime foi cometido.