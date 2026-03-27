Uma adolescente de 14 anos foi estuprada por um motociclista na madrugada desta quinta-feira (26), em Jundiaí. Horas depois, já pela manhã, o suspeito do crime foi preso em flagrante após trabalho conjunto da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Guarda Municipal e Polícia Militar.

A ocorrência para registro do estupro foi atendida pela Polícia Militar, que compartilhou com a GM e com a DDM, os dados levantados sobre características do estuprador, bem como da moto que ele utilizava. A partir de então, desde a madrugada, PMs, GMs e policias civis realizaram diversas diligências na tentativa de identificar e prender o criminoso.

Durante os trabalhos, a placa da moto do bandido sexual foi identificada e, desde então, as buscas se intensificaram na tentativa de localizá-lo em trânsito.