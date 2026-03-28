Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam mais de 500 porções de drogas durante incursão em um ponto de tráfico no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, na manhã deste sábado (28). Ninguém foi preso.

Sob supervisão do subinspetor Cristiano, os GMs Júlio, Chagas e Willians, com a K9 Darra faziam patrulhamento pela área dominada pelo tráfico, quando avistaram dois traficantes 'em serviço'.

Os criminosos correram ao avistarem a viatura e conseguiram fugir.