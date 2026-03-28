28 de março de 2026
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EM JUNDIAÍ

Cão farejador acha drogas em meio a entulhos

Por Fábio Estevam  |
| Tempo de leitura: 1 min
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Em pouco tempo, Darra encontrou mais de 500 porções de cocaína, crack e maconha
Em pouco tempo, Darra encontrou mais de 500 porções de cocaína, crack e maconha

Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam mais de 500 porções de drogas durante incursão em um ponto de tráfico no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, na manhã deste sábado (28). Ninguém foi preso.

Sob supervisão do subinspetor Cristiano, os GMs Júlio, Chagas e Willians, com a K9 Darra faziam patrulhamento pela área dominada pelo tráfico, quando avistaram dois traficantes 'em serviço'.

Os criminosos correram ao avistarem a viatura e conseguiram fugir.

Os guardas, porém, ficaram desconfiados de que pudessem ter drogas escondidas e colocaram o animal para farejar. Em pouco tempo, Darra encontrou mais de 500 porções de cocaína, crack e maconha.

As drogas foram levadas para o Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada para posterior investigação da Polícia Civil.

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