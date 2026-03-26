A Prefeitura de Jundiaí reabriu as inscrições para o concurso da área da saúde. As oportunidades são para pessoas com formação de níveis médio, técnico e superior. O salário chega a mais R$ 9,5 mil.

Duas das vagas abertas são para contratação imediata: técnico de laboratório e médico ginecologista. Para o cargo de técnico de laboratório, é exigido ensino médio com curso técnico em análises clínicas ou curso equivalente. É necessário possuir registro no órgão de classe. A remuneração inicial é de R$ 5.036,42.

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