A Prefeitura de Jundiaí reabriu as inscrições para o concurso da área da saúde. As oportunidades são para pessoas com formação de níveis médio, técnico e superior. O salário chega a mais R$ 9,5 mil.
Duas das vagas abertas são para contratação imediata: técnico de laboratório e médico ginecologista. Para o cargo de técnico de laboratório, é exigido ensino médio com curso técnico em análises clínicas ou curso equivalente. É necessário possuir registro no órgão de classe. A remuneração inicial é de R$ 5.036,42.
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Para a função de médico ginecologista é exigido ensino superior em medicina e residência médica ou especialização na área de ginecologia. O salário inicial é de R$ 9.568,92.
Os aprovados no concurso terão direitos garantidos aos servidores municipais, a exemplo de auxílio-alimentação (R$ 1.145,00) e auxílio-transporte (R$ 492,00).
Inscrições
Os interessados no concurso devem ficar atentos à data limite de inscrição: até o dia 8 de abril de 2026, por meio do site da Fundação Vunesp, banca organizadora da seleção. As provas estão marcadas para maio deste ano. O edital que rege o concurso é o de n° 02/2026.