Atletas de Jundiaí participaram do Banana Bowl, um dos mais importantes torneios juvenis do tênis mundial, e conquistaram resultados expressivos ao longo da semana. A competição reúne categorias que valem pontuação máxima para rankings nacional e sul-americano.

O destaque ficou para Maria Júlia Santos, que foi vice-campeã de duplas na categoria 13/14 feminino, garantindo lugar entre as finalistas do torneio. Ao todo, a equipe contou com quatro atletas no feminino na chave principal, sendo que três avançaram de fase.

Na fase sul-americana, o time foi representado por Davi Ranieri, Maria Júlia Santos, Lara Shinzato, Sara Rosa, Isabelle Pires e Maria Fonseca. Já na fase nacional kids, Joaquim Pires também integrou a delegação jundiaiense.