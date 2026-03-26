27 de março de 2026
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Jundiaí se destaca no tradicional Banana Bowl

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Da esquerda para a direita: Isabelle Pires, Maria Júlia, Fabrício Ebuerno, Maria Fonseca, Joaquim Pires e Lara Shinzato
Da esquerda para a direita: Isabelle Pires, Maria Júlia, Fabrício Ebuerno, Maria Fonseca, Joaquim Pires e Lara Shinzato

Atletas de Jundiaí participaram do Banana Bowl, um dos mais importantes torneios juvenis do tênis mundial, e conquistaram resultados expressivos ao longo da semana. A competição reúne categorias que valem pontuação máxima para rankings nacional e sul-americano.

O destaque ficou para Maria Júlia Santos, que foi vice-campeã de duplas na categoria 13/14 feminino, garantindo lugar entre as finalistas do torneio. Ao todo, a equipe contou com quatro atletas no feminino na chave principal, sendo que três avançaram de fase.

Na fase sul-americana, o time foi representado por Davi Ranieri, Maria Júlia Santos, Lara Shinzato, Sara Rosa, Isabelle Pires e Maria Fonseca. Já na fase nacional kids, Joaquim Pires também integrou a delegação jundiaiense.

O Banana Bowl é reconhecido por revelar grandes nomes do tênis mundial, como Gustavo Kuerten, Andy Roddick e Juan Martín del Potro, reforçando a relevância dos resultados obtidos pelos atletas da cidade.

Sob comando do técnico Fabrício Eburneo, a equipe demonstrou evolução técnica e competitividade, consolidando a presença de Jundiaí em competições de alto nível no cenário juvenil.

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