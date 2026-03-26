27 de março de 2026
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PERDEU A LUTA

Suspeito de tráfico é preso após luta corporal com PMs em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As drogas foram apreendidas pelos policiais
As drogas foram apreendidas pelos policiais

Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão detiveram dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, com centenas de porções de entorpecentes e dinheiro proveniente da atividade criminosa. Um dos abordados chegou a entrar em luta corporal com os agentes durante a ocorrência.

Os policiais realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo comércio de drogas quando avistaram dois homens carregando sacolas, em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados.

Um dos suspeitos acatou a ordem de parada e se entregou. Com ele, os PMs encontraram diversas porções de drogas.

O segundo homem resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Com ele também foram localizadas porções de entorpecentes.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

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