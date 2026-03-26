Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão detiveram dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, com centenas de porções de entorpecentes e dinheiro proveniente da atividade criminosa. Um dos abordados chegou a entrar em luta corporal com os agentes durante a ocorrência.

Os policiais realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo comércio de drogas quando avistaram dois homens carregando sacolas, em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados.

Um dos suspeitos acatou a ordem de parada e se entregou. Com ele, os PMs encontraram diversas porções de drogas.