O movimento SP Por Todas, do Governo de São Paulo, completa dois anos com a ampliação de políticas públicas voltadas à proteção, acolhimento e autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa reúne ações integradas que envolvem desde o atendimento emergencial a vítimas de violência doméstica até programas de qualificação profissional, com foco na reconstrução de trajetórias e independência econômica.

Entre os principais avanços está a expansão da rede de abrigos sigilosos, destinados a mulheres sob risco iminente, acompanhadas de filhos menores de 18 anos. De 2023 a 2025, o número de unidades cresceu quase 60%, chegando a 46 espaços com capacidade para atender até 1.300 pessoas. Mantidos em parceria com municípios, os locais oferecem proteção, alimentação e acompanhamento psicossocial e de saúde.

O SP Por Todas também atua na ampliação do acesso a serviços de segurança e denúncia. O estado conta atualmente com 142 Delegacias de Defesa da Mulher e 170 municípios com Salas DDM 24 horas. Ferramentas como o aplicativo SP Mulher Segura, que permite acionar a polícia em situações de risco, e a Delegacia Eletrônica, disponível 24 horas, integram a estratégia de resposta rápida e acolhimento às vítimas.