O movimento SP Por Todas, do Governo de São Paulo, completa dois anos com a ampliação de políticas públicas voltadas à proteção, acolhimento e autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa reúne ações integradas que envolvem desde o atendimento emergencial a vítimas de violência doméstica até programas de qualificação profissional, com foco na reconstrução de trajetórias e independência econômica.
Entre os principais avanços está a expansão da rede de abrigos sigilosos, destinados a mulheres sob risco iminente, acompanhadas de filhos menores de 18 anos. De 2023 a 2025, o número de unidades cresceu quase 60%, chegando a 46 espaços com capacidade para atender até 1.300 pessoas. Mantidos em parceria com municípios, os locais oferecem proteção, alimentação e acompanhamento psicossocial e de saúde.
O SP Por Todas também atua na ampliação do acesso a serviços de segurança e denúncia. O estado conta atualmente com 142 Delegacias de Defesa da Mulher e 170 municípios com Salas DDM 24 horas. Ferramentas como o aplicativo SP Mulher Segura, que permite acionar a polícia em situações de risco, e a Delegacia Eletrônica, disponível 24 horas, integram a estratégia de resposta rápida e acolhimento às vítimas.
Outro eixo do movimento é a promoção da autonomia financeira por meio de capacitação profissional. Programas como o Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, oferecem cursos gratuitos em áreas como corte e costura, possibilitando geração de renda e reinserção no mercado de trabalho. A iniciativa tem sido fundamental para mulheres que deixam ambientes de violência e buscam reconstruir a vida.
Histórias como as de J., 35 anos, e L., 48, ilustram os resultados do programa. Ambas vítimas de relacionamentos abusivos, encontraram acolhimento em abrigos da rede estadual e participaram de cursos profissionalizantes. Com apoio psicológico, proteção e novas oportunidades de trabalho, elas relatam mudança de perspectiva e destacam a importância da rede estruturada pelo SP Por Todas para recomeçar com segurança e dignidade.