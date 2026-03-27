Um homem suspeito de furtar um lava car desativado no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, foi preso nesta quinta-feira (26) após tentar se passar por lixo, se escondendo dentro de um saco, para enganar policiais militares. A estratégia, no entanto, foi descoberta quando um dos policiais percebeu que o saco estava se mexendo.
A PM foi acionada por um morador local que havia visto um suspeito pulando o muro do comércio. Equipes foram encaminhadas ao local e solicitaram que o proprietário abrisse o estabelecimento para que fosse realizada uma varredura em busca do invasor.
Durante as buscas, os policiais localizaram uma escada posicionada junto ao muro, utilizada para a invasão, além de produtos já separados pelo criminoso para serem levados.
Em seguida, ao verificar uma área com sucatas no terreno, um policial notou que um saco de lixo 'estava se mexendo'. Ao se aproximar, constatou que o suspeito estava escondido dentro do saco, tentando se passar por lixo para evitar a prisão.
O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.