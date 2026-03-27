Um homem suspeito de furtar um lava car desativado no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, foi preso nesta quinta-feira (26) após tentar se passar por lixo, se escondendo dentro de um saco, para enganar policiais militares. A estratégia, no entanto, foi descoberta quando um dos policiais percebeu que o saco estava se mexendo.

A PM foi acionada por um morador local que havia visto um suspeito pulando o muro do comércio. Equipes foram encaminhadas ao local e solicitaram que o proprietário abrisse o estabelecimento para que fosse realizada uma varredura em busca do invasor.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma escada posicionada junto ao muro, utilizada para a invasão, além de produtos já separados pelo criminoso para serem levados.