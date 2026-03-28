Quase metade da população do estado de São Paulo já utiliza ferramentas de inteligência artificial, segundo levantamento da Fundação Seade realizado em 2025 com 4.101 pessoa, por meio de entrevistas remotas. A pesquisa inédita também indica que 53% ainda não fazem uso da tecnologia, evidenciando uma adoção desigual entre os diferentes grupos sociais.

De acordo com o analista de pesquisas da fundação, Irineu Barreto, fatores como idade, renda e escolaridade influenciam diretamente o acesso e o uso dessas ferramentas. O estudo aponta maior adesão entre jovens de 18 a 29 anos, com 74%, além de pessoas com ensino superior (64%) e renda familiar acima de 10 salários mínimos (73%). Em contraste, 84% dos indivíduos com 60 anos ou mais afirmam não utilizar inteligência artificial.

Entre os usuários, o principal motivo de uso está relacionado ao trabalho, citado por 39% dos entrevistados, seguido por lazer ou uso pessoal (35%) e estudos (26%). O uso educacional é mais frequente entre os mais jovens, enquanto a aplicação profissional aparece com maior destaque entre pessoas de 30 a 59 anos e com renda mais elevada.