O sábado (28) será marcado por tempo firme em todo o estado de São Paulo, sem registro de chuva e com predomínio de sol entre nuvens. As temperaturas aumentam ao longo do dia, favorecendo a sensação de calor e abafamento. Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 17°C e 30°C.

Durante a manhã, há previsão de formação de nevoeiros, reflexo da umidade elevada e do resfriamento noturno. Ao longo do dia, a atuação de uma massa de ar seco estabiliza o tempo e reduz a cobertura de nuvens, mantendo o céu parcialmente aberto na maior parte do estado.

A umidade relativa do ar deve atingir níveis baixos, o que demanda atenção, principalmente nos períodos mais quentes. Apesar do predomínio do tempo seco, não se descarta a ocorrência de chuvas isoladas em pontos específicos do território paulista.