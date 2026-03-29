A temporada de 2026 começou com um passo importante para a tenista jundiaiense Ana Candiotto. Aos 21 anos, a atleta já soma conquistas relevantes no circuito internacional e inicia o novo ciclo com sinais claros de evolução dentro e fora das quadras. O primeiro título do ano, conquistado nas duplas do torneio W15 de Santiago, no Chile, ao lado da chilena Antonia Vergara, reforça esse momento de crescimento.

A vitória chega após um período de mudanças na carreira. Depois de uma década treinando na Rede Tênis Brasil, Ana passou a integrar a estrutura da Slice Tênis, em Santana de Parnaíba, onde trabalha sob comando do técnico argentino Emiliano Peralta, com acompanhamento de Kim Wasem. A transição marca uma nova fase, com foco no desenvolvimento técnico e na busca por resultados mais consistentes.

O início da temporada foi marcado por uma gira europeia, com torneios em Portugal e na França, disputados em quadras rápidas e indoor. A sequência teve como objetivo dar ritmo competitivo à atleta, preparando o terreno para os desafios no saibro sul-americano, onde os primeiros resultados começaram a aparecer.