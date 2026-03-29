A temporada de 2026 começou com um passo importante para a tenista jundiaiense Ana Candiotto. Aos 21 anos, a atleta já soma conquistas relevantes no circuito internacional e inicia o novo ciclo com sinais claros de evolução dentro e fora das quadras. O primeiro título do ano, conquistado nas duplas do torneio W15 de Santiago, no Chile, ao lado da chilena Antonia Vergara, reforça esse momento de crescimento.
A vitória chega após um período de mudanças na carreira. Depois de uma década treinando na Rede Tênis Brasil, Ana passou a integrar a estrutura da Slice Tênis, em Santana de Parnaíba, onde trabalha sob comando do técnico argentino Emiliano Peralta, com acompanhamento de Kim Wasem. A transição marca uma nova fase, com foco no desenvolvimento técnico e na busca por resultados mais consistentes.
O início da temporada foi marcado por uma gira europeia, com torneios em Portugal e na França, disputados em quadras rápidas e indoor. A sequência teve como objetivo dar ritmo competitivo à atleta, preparando o terreno para os desafios no saibro sul-americano, onde os primeiros resultados começaram a aparecer.
No Chile, além do título de duplas, Ana também alcançou a semifinal na chave de simples, desempenho que indica evolução no seu jogo. A combinação entre volume de partidas e adaptação às diferentes superfícies tem sido fundamental nesse início de temporada.
O caminho até aqui passa diretamente pelo que foi construído em 2025, considerado pela própria atleta como um ano de virada. A participação em torneios de maior nível e as experiências internacionais contribuíram para elevar seu patamar competitivo.
Um dos momentos mais marcantes da carreira recente foi a oportunidade de atuar ao lado de Beatriz Haddad Maia, principal nome do tênis feminino brasileiro. A parceria representou um divisor de águas, tanto pela vivência em alto nível quanto pela confiança adquirida dentro de quadra.
“Foi uma experiência que mudou minha forma de enxergar o jogo. Estar ao lado de uma atleta desse nível me deu muita confiança e mostrou que estou no caminho certo”, destacou Ana, ao relembrar a participação em torneios de maior porte ao lado da número 1 do país.
A experiência em grandes competições também ampliou sua visão sobre o próprio futuro. Disputar torneios mais exigentes trouxe aprendizados importantes, especialmente no aspecto mental e tático, fatores decisivos no circuito profissional.
Além disso, Ana encerrou 2025 com outra conquista relevante: o título de duplas em um torneio WTA 125, ao lado de Laura Pigossi, medalhista olímpica. O resultado consolidou sua presença em competições de maior expressão e contribuiu para sua evolução no ranking mundial.
Atualmente entre as 250 melhores do mundo nas duplas, a jundiaiense mantém uma rotina intensa de viagens e competições. Após a passagem pela América do Sul, a atleta segue para a Argentina e, na sequência, embarca para uma gira nos Estados Unidos, onde disputará novos torneios.
O planejamento para 2026 é claro: seguir evoluindo de forma consistente. A meta é melhorar o posicionamento tanto no ranking de simples quanto no de duplas, ampliando as oportunidades em competições de maior nível.
“Minha meta é alcançar um nível de excelência para disputar o qualificatório dos Grand Slams. Estou trabalhando muito para isso, com foco total na evolução do meu jogo”, afirmou a atleta.
A trajetória até aqui mostra uma atleta em construção, que alia talento, disciplina e ambição. Em meio a mudanças, viagens e novos desafios, Ana Candiotto segue escrevendo sua história no tênis internacional, levando o nome de Jundiaí para as quadras ao redor do mundo.