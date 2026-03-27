27 de março de 2026
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NA ANHANGUERA

PM divulga vídeo de prisão de trio que fez caminhoneiro refém

Por Da redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar divulgou na tarde desta sexta-feira (27) um vídeo gravado por câmeras corporais dos militares que atuaram no resgate de um caminhoneiro feito refém por três homens, nessa quinta-feira (26), após o roubo da carga e do caminhão que ele dirigia.

O vídeo mostra toda a ação da PM durante a abordagem dos suspeitos, na rodovia Anhanguera. A polícia foi acionada por uma testemunha que detectou o roubo de carga e passou a monitorar o caminhão e o veículo de passei usado pelos homens. A testemunha relatou à PM que a vítima estava sendo mantida refém dentro do carro enquanto o caminhão era levado por um dos suspeitos.

A PM montou um cerco estratégico e interceptou o caminhão na altura de Louveira, onde o primeiro suspeito foi preso. O carro foi localizado próximo a praça de pedágio, em Valinhos, onde os outros dois suspeitos foram rendidos e a vítima foi libertada em segurança.

Foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, celulares, placas, o carro usado no crime e o caminhão. Os suspeitos foram levados para a delegacia e a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos três homens.

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