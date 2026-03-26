27 de março de 2026
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PROTEÇÃO

Jundiaí começa a aplicar a vacina contra a gripe neste sábado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Jundiaí terá diferentes pontos de vacinação para ampliar acesso à imunização
Jundiaí terá diferentes pontos de vacinação para ampliar acesso à imunização

Para idosos, gestantes, pessoas com alguma doença crônica ou que fazem parte de outro grupo prioritário, a vacinação contra a gripe deste ano começa no fim de semana em Jundiaí. É importante que este público se programe, pois na cidade vai acontecer o Dia D de vacinação, no sábado (28), com atendimento em diferentes pontos e horários ampliados para facilitar o acesso da população.

A vacinação será realizada das 8h às 17h nas seguintes unidades:

  • UBS Jardim do Lago
  • UBS Rio Branco
  • Clínica da Família Hortolândia
  • Clínica da Família Ponte São João
  • Clínica da Família Almerinda

Já no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, o atendimento será das 10h às 18h.

Podem se vacinar:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Idosos a partir de 60 anos
  • Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
  • Trabalhadores da saúde
  • Professores
  • Pessoas com deficiência permanente
  • Pessoas com doenças crônicas
  • Trabalhadores dos Correios
  • Caminhoneiros
  • Trabalhadores do transporte coletivo
  • Profissionais das forças de segurança

Para receber a dose, é necessário apresentar:

  • A partir de 9 anos: documento de identificação com CPF e carteira de vacinação (se possível)
  • Menores de 9 anos: carteira de vacinação e documento com CPF
  • Pessoas com comorbidades: comprovante da condição (receita ou declaração médica)
  • Trabalhadores dos grupos prioritários: documento que comprove o vínculo profissional

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