Para idosos, gestantes, pessoas com alguma doença crônica ou que fazem parte de outro grupo prioritário, a vacinação contra a gripe deste ano começa no fim de semana em Jundiaí. É importante que este público se programe, pois na cidade vai acontecer o Dia D de vacinação, no sábado (28), com atendimento em diferentes pontos e horários ampliados para facilitar o acesso da população.

A vacinação será realizada das 8h às 17h nas seguintes unidades:

UBS Jardim do Lago

UBS Rio Branco

Clínica da Família Hortolândia

Clínica da Família Ponte São João

Clínica da Família Almerinda

Já no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, o atendimento será das 10h às 18h.