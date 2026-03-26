Para idosos, gestantes, pessoas com alguma doença crônica ou que fazem parte de outro grupo prioritário, a vacinação contra a gripe deste ano começa no fim de semana em Jundiaí. É importante que este público se programe, pois na cidade vai acontecer o Dia D de vacinação, no sábado (28), com atendimento em diferentes pontos e horários ampliados para facilitar o acesso da população.
A vacinação será realizada das 8h às 17h nas seguintes unidades:
- UBS Jardim do Lago
- UBS Rio Branco
- Clínica da Família Hortolândia
- Clínica da Família Ponte São João
- Clínica da Família Almerinda
Já no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, o atendimento será das 10h às 18h.
Podem se vacinar:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Idosos a partir de 60 anos
- Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
- Trabalhadores da saúde
- Professores
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com doenças crônicas
- Trabalhadores dos Correios
- Caminhoneiros
- Trabalhadores do transporte coletivo
- Profissionais das forças de segurança
Para receber a dose, é necessário apresentar:
- A partir de 9 anos: documento de identificação com CPF e carteira de vacinação (se possível)
- Menores de 9 anos: carteira de vacinação e documento com CPF
- Pessoas com comorbidades: comprovante da condição (receita ou declaração médica)
- Trabalhadores dos grupos prioritários: documento que comprove o vínculo profissional