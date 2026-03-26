27 de março de 2026
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SÃO UM CASAL

Bebedeira acaba em briga de faca entre idosos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais conduziram a mulher ao DP para registro da ocorrência
Os policiais conduziram a mulher ao DP para registro da ocorrência

Um casal de idosos ficou ferido durante uma briga com faca na noite desta quarta-feira (25), no bairro Santa Fé, em Itupeva. O homem, de 67 anos, precisou ser internado, enquanto a esposa, prestes a completar 60 anos, foi medicada e liberada para ser apresentada no Plantão Policial. Durante a ocorrência, um sobrinho do casal também foi detido.

O casal e o sobrinho estavam consumindo bebida alcoólica em casa quando iniciaram uma discussão. O desentendimento evoluiu para agressões, sendo que pelo menos uma faca foi utilizada durante a briga.

O homem sofreu um ferimento na perna e precisou ser encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado em observação, sem risco de morte. A mulher também teve um corte superficial e recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou resistência por parte da mulher e do sobrinho, de 30 anos, que tentaram impedir a atuação dos policiais.
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Após a situação ser controlada, a mulher e o sobrinho foram conduzidos ao Plantão Policial.

Ela responderá por lesão corporal e ameaça, enquanto o sobrinho responderá por desobediência. O marido foi qualificado como vítima no registro da ocorrência.

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