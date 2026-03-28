A poucos dias do fim do prazo de filiação partidária para as eleições de 2026, a região de Jundiaí ainda registra poucas movimentações políticas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem pretende disputar cargos eletivos em outubro deve estar filiado ao partido até o dia 3 de abril, conforme estabelece a Lei nº 9.504/1997, que exige filiação mínima de seis meses antes do pleito, marcado para 4 de outubro.

Até o momento, duas mudanças foram confirmadas e não há previsão de novas movimentações, segundo apuração do Jornal de Jundiaí. Uma das mudanças foi a do vereador Leandro Basson, que deixou o PL e se filiou ao Podemos, após liberação dos diretórios municipal, estadual e federal do PL, mesmo fora da janela partidária para vereadores. A mudança foi necessária para viabilizar sua candidatura a deputado estadual. “Atuo como vereador pelas demandas municipais, mas também quero ter a oportunidade de lutar em nível estadual e trazer recursos para a cidade. Precisamos de um representante atuante para cuidar da população”, afirmou em recente entrevista.

Outra movimentação envolve o ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan, que irá se filiar ao Progressistas (PP) nesta segunda-feira (30). Ele também assumirá a vice-presidência estadual do partido. A mudança ocorre após Danilo perder espaço no PSD. Nos bastidores, havia a expectativa de uma possível dobrada com o vice-prefeito Ricardo Benassi (PSD), inicialmente cotado para deputado federal, mas que agora demonstra inclinação para disputar uma vaga como deputado estadual pela sigla.