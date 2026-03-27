A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora do Meio Ambiente, faz um alerta à população sobre os riscos de consumir peixes capturados em córregos urbanos, como o córrego Pinheirinho. A presença de cardumes, incluindo espécies como tilápias, tem chamado a atenção de moradores e atraído a prática de pesca no local.

De acordo com a Unidade Gestora de Meio Ambiente, embora a presença de peixes em córregos urbanos possa indicar algum nível de adaptação das espécies ao ambiente, isso não significa que esses animais estejam próprios para o consumo humano. Em áreas urbanizadas, é comum que os cursos d’água recebam resíduos diversos, como esgoto irregular, poluentes e materiais contaminantes, que podem comprometer a qualidade da água e, consequentemente, a saúde dos peixes.