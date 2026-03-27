A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora do Meio Ambiente, faz um alerta à população sobre os riscos de consumir peixes capturados em córregos urbanos, como o córrego Pinheirinho. A presença de cardumes, incluindo espécies como tilápias, tem chamado a atenção de moradores e atraído a prática de pesca no local.
De acordo com a Unidade Gestora de Meio Ambiente, embora a presença de peixes em córregos urbanos possa indicar algum nível de adaptação das espécies ao ambiente, isso não significa que esses animais estejam próprios para o consumo humano. Em áreas urbanizadas, é comum que os cursos d’água recebam resíduos diversos, como esgoto irregular, poluentes e materiais contaminantes, que podem comprometer a qualidade da água e, consequentemente, a saúde dos peixes.
O gestor da unidade, Peterson de Avila Alves Afonso, reforça que a ingestão desses peixes pode representar riscos à saúde. “É importante que a população compreenda que a aparência saudável dos peixes não garante que estejam livres de contaminantes. Substâncias nocivas podem se acumular nos organismos e causar danos a quem os consome”, destaca.
Além disso, a prática de pesca em córregos urbanos não é recomendada, especialmente quando há indícios de poluição. A Vigilância Sanitária também orienta que alimentos de origem desconhecida ou provenientes de ambientes potencialmente contaminados não devem ser consumidos, nem comercializados.
A prefeitura reforça que segue monitorando as condições ambientais dos cursos d’água do município e orienta os moradores a evitarem o contato direto com a água em locais impróprios, bem como a não realizarem pesca para consumo nesses pontos.
Em caso de dúvidas ou para denúncias, a população pode entrar em contato pelo telefone (11) 4606-8673 ou diretamente na Ouvidoria Municipal - por meio dos telefones 156 ou 4595-0037; e-mail ouvidoria@varzeapaulista.sp.gov.br; ou, pessoalmente, na Rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar, no prédio do Facilita. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.