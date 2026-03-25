Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
TRÁFICO DE DROGAS

GM apreende mais de 2 mil porções de drogas na 'favelinha'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
As drogas estavam em duas latas grandes de tinta

Mais de 2 mil porções de drogas diversas foram apreendidas por guardas municipais em uma área conhecida como 'favelinha', que fica no Jardim Corcovado, em Campo Limpo Paulista.

A apreensão foi possível graças a uma denúncia anônima, que levou os agentes até uma trilha em uma área de mata - o local é cercado por extensa área de mata, o que facilita a fuga de criminosos quando há incursão policial.

As drogas estavam em duas latas grandes de tinta, enterradas nesta área em questão.

O entorpecente foi apresentado na delegacia para posterior investigação da Polícia Civil.

