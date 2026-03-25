Mais de 2 mil porções de drogas diversas foram apreendidas por guardas municipais em uma área conhecida como 'favelinha', que fica no Jardim Corcovado, em Campo Limpo Paulista.
A apreensão foi possível graças a uma denúncia anônima, que levou os agentes até uma trilha em uma área de mata - o local é cercado por extensa área de mata, o que facilita a fuga de criminosos quando há incursão policial.
As drogas estavam em duas latas grandes de tinta, enterradas nesta área em questão.
O entorpecente foi apresentado na delegacia para posterior investigação da Polícia Civil.