Os entregadores por aplicativo e mototaxistas de Jundiaí realizaram uma paralisação nesta quarta-feira (25), em Jundiaí, percorrendo as ruas em protesto motivado pelas novas exigências do Detran-SP que passaram a incluir curso obrigatório e prova teórica para atuação com motofrete e mototáxi. Segundo a categoria, as medidas elevam os custos e dificultam ainda mais a rotina de quem depende da atividade para trabalhar.

Apesar da mobilização, o impacto ao menos no setor de alimentação foi limitado, segundo o presidente do Núcleo de Gastronomia e Hotelaria da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), Laudo Henrique Motta, que disse ter havido uma queda sensível nas entregas, mas sem grandes prejuízos.

“Os restaurantes estão se adequando para evitar grandes prejuízos para as empresas, entregadores e clientes, apostando na contratação desses profissionais, em contratos de locação ou empresas terceirizadas”, explicou. Ele também destacou apoio à categoria. “Importante ressaltar que o Núcleo apoia o movimento e a valorização dessa categoria, fundamental no dia a dia”.