Os entregadores por aplicativo e mototaxistas de Jundiaí realizaram uma paralisação nesta quarta-feira (25), em Jundiaí, percorrendo as ruas em protesto motivado pelas novas exigências do Detran-SP que passaram a incluir curso obrigatório e prova teórica para atuação com motofrete e mototáxi. Segundo a categoria, as medidas elevam os custos e dificultam ainda mais a rotina de quem depende da atividade para trabalhar.
Apesar da mobilização, o impacto ao menos no setor de alimentação foi limitado, segundo o presidente do Núcleo de Gastronomia e Hotelaria da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), Laudo Henrique Motta, que disse ter havido uma queda sensível nas entregas, mas sem grandes prejuízos.
“Os restaurantes estão se adequando para evitar grandes prejuízos para as empresas, entregadores e clientes, apostando na contratação desses profissionais, em contratos de locação ou empresas terceirizadas”, explicou. Ele também destacou apoio à categoria. “Importante ressaltar que o Núcleo apoia o movimento e a valorização dessa categoria, fundamental no dia a dia”.
A manifestação
Além das críticas às regras estaduais, a manifestação também teve posicionamentos contrários ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao deputado Guilherme Boulos, apontados como apoiadores do Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025, que trata da regulamentação do trabalho por aplicativos, que pode limitar os ganhos e gerar possíveis custos adicionais com taxas
Entre os trabalhadores, a principal queixa é o custo e a dificuldade para atender às novas exigências. “Eles exigem, mas não abrem pontos de formação para que a gente possa fazer. Decidem entre quatro paredes e não estão nem aí. A gente trabalha quase 15 horas por dia e não ganha o suficiente, agora não podemos ter mais custos. Só o curso que está sendo exigido chega a quase R$ 500”, afirmou o motoboy Xororó. “A gente espera pelo menos uma trégua e alguma resposta do governo”, completou.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Motociclistas do Estado de São Paulo, Gilberto Almeida dos Santos, uma reunião com representantes do Detran e do governo estadual para discutir a situação está marcada. “Queremos encontrar uma saída para que o entregador tenha tranquilidade para trabalhar, sem medo de ter a moto apreendida ou ser multado”, disse.
Procurado, o Detran-SP não se manifestou até o fechamento da edição. O Jornal de Jundiaí também procurou a Prefeitura, local onde motoboys se concentraram, mas também não recebeu um retorno até o momento.