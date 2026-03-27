27 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
REFORÇO NO GALO

Paulista anuncia Luiz Miguel como reforço

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
@victorrfotografia._
Galo segue se reforçando para fase decisiva da A3

O Paulista oficializou a contratação de Luiz Miguel como novo reforço para a sequência da temporada. O atleta chega ao clube em meio à fase decisiva da Série A3, ampliando as opções do elenco para o mata-mata.

A diretoria segue ativa no mercado, buscando fortalecer o grupo para os confrontos eliminatórios. A chegada de Luiz Miguel faz parte do planejamento para manter o nível competitivo da equipe nas quartas de final.

O reforço se junta a um elenco que vem em crescimento, após garantir a classificação entre os oito melhores da competição. A comissão técnica aposta na evolução coletiva para avançar de fase.

O Paulista volta a campo neste sábado, pelas quartas de final, em confronto decisivo que pode encaminhar a equipe à semifinal. O duelo é tratado como prioridade pelo clube.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com o Galo apostando na força do elenco e nas novas peças para seguir firme na luta pelo acesso.

