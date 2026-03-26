A Seleção Brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1, nesta quarta-feira (26), em amistoso internacional disputado nos Estados Unidos. O confronto serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026 e expôs dificuldades da equipe diante de um adversário de alto nível.

A França abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando melhor as oportunidades ofensivas. Na etapa final, ampliou a vantagem mesmo com um jogador a menos e controlou o ritmo do jogo, enquanto o Brasil teve dificuldades na criação.

O gol brasileiro saiu no segundo tempo, mas não foi suficiente para evitar a derrota. A equipe até pressionou na reta final, porém esbarrou na organização defensiva dos franceses.