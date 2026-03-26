27 de março de 2026
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SELEÇÃO

Com pouca criação, Brasil perde para França em amistoso

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Franck Fire/AFP
Jogadores da França comemoram segundo gol diante do Brasil
Jogadores da França comemoram segundo gol diante do Brasil

A Seleção Brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1, nesta quarta-feira (26), em amistoso internacional disputado nos Estados Unidos. O confronto serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026 e expôs dificuldades da equipe diante de um adversário de alto nível.

A França abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando melhor as oportunidades ofensivas. Na etapa final, ampliou a vantagem mesmo com um jogador a menos e controlou o ritmo do jogo, enquanto o Brasil teve dificuldades na criação.

O gol brasileiro saiu no segundo tempo, mas não foi suficiente para evitar a derrota. A equipe até pressionou na reta final, porém esbarrou na organização defensiva dos franceses.

O técnico Carlo Ancelotti utilizou a partida para testar formações e observar atletas, em meio a desfalques importantes, como o zagueiro Marquinhos. A defesa passou por ajustes ao longo do jogo.

Agora, a Seleção volta a campo na próxima Data Fifa para enfrentar a Croácia, dando sequência à preparação antes da convocação final para o Mundial.

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