Um homem de 41 anos foi vítima de tentativa de homicídio dentro de sua residência, no início da madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Esmeralda, em Louveira. Contra ele foram efetuados cinco disparos de arma de fogo, sendo que dois atingiram a vítima.

Segundo apurações da polícia, o atirador chegou de carro, entrou no imóvel e realizou os disparos. Um dos tiros atingiu as costas, próximo ao pescoço, e outro a região da nádega, com transfixação e saída pela região pélvica.

A Polícia Militar foi acionada e, quando os agentes chegaram, o homem estava caído ao solo, com intenso sangramento. Uma ambulância foi chamada e o socorreu até a Santa Casa de Louveira, de onde ele precisou ser transferido para o Hospital São Vicente, em Jundiaí.