O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, recebeu, nesta semana, em seu gabinete, conselheiros e funcionários das Clínicas da Família I e II do bairro Almerinda Chaves, além de moradores da região. O encontro teve como objetivo ouvir demandas e discutir melhorias no atendimento das unidades. Também participaram do encontro a secretária de Saúde e vereadores com trabalhos na região. O prefeito destacou a importância da escuta direta da população. “Nosso compromisso é manter um diálogo aberto com quem utiliza a rede”, afirmou.
Avaliação negativa
As críticas ao prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira (PL) pela falta de zeladoria na cidade continuam. Desta vez, a falta de manutenção nas vias públicas do bairro do Pau Arcado foram o alvo, principalmente pela pintura de praças, campos de futebol e prédio. O vereador Leandro Bizetto (PSDB) fez a denúncia e questionou a falta de prioridade do chefe do Executivo.
Nada definido
O que indicava uma dobrada regional pelo União Brasil em Jundiaí sofreu um recuo nos últimos dias. O vereador Juninho Adilson ainda não está convencido de disputar uma vaga a deputado federal. A indefinição interrompe, ao menos por ora, os planos de composição com o presidente da Câmara, Edicarlos Vieira. A articulação contava com apoio do prefeito Gustavo Martinelli. Apesar das especulações, o partido deve anunciar os pré-candidatos nos próximos dias.
Ponte São João na mira
Operações integradas do Núcleo de Ordem Urbana (NOU) da Prefeitura de Jundiaí foram realizadas nesta quinta-feira (26) na Ponte São João e Vila Joana. A ação contou com apoio da Guarda Municipal e resultou em 22 atendimentos a pessoas em situação de rua. Os atendimentos foram realizados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, com encaminhamentos para serviços de assistência. Parte dos atendidos foi direcionada a equipamentos como CAPS AD e Centro POP, além de um caso de retorno à cidade de origem. Não houve prisões ou apreensão de drogas, e também foram executadas ações de zeladoria nos bairros.
Desdobramentos
A Justiça italiana autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil, onde deverá cumprir pena de prisão por duas condenações, conforme solicitado pela Justiça brasileira; a decisão foi tomada pela Corte de Apelação de Roma e comunicada nesta quinta-feira (26). A defesa ainda pode recorrer à Corte de Cassação em até 15 dias, última instância do Judiciário italiano, enquanto Zambelli permanece presa no complexo de Rebibbia, em Roma, durante a tramitação do processo e não será transferida neste momento. Após eventual recurso, a expectativa é de que a decisão final da Corte ocorra até junho, quando o caso será encaminhado ao governo italiano, por meio do Ministério da Justiça, que terá 45 dias para deliberar; caso a extradição seja confirmada, o envio ao Brasil deverá ocorrer em cerca de 20 dias.
Absolvido
O deputado federal Nikolas Ferreira foi absolvido da condenação ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos, relacionada a um discurso considerado transfóbico realizado no plenário da Câmara em 2023. A decisão unânime foi tomada pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconheceu a imunidade parlamentar do deputado. Os desembargadores entenderam que a inviolabilidade de opiniões, palavras e votos está garantida pela Constituição no exercício do mandato. Segundo o colegiado, não cabe ao Judiciário aplicar sanções nesse caso, independentemente do conteúdo do discurso.