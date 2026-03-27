Operações integradas do Núcleo de Ordem Urbana (NOU) da Prefeitura de Jundiaí foram realizadas nesta quinta-feira (26) na Ponte São João e Vila Joana. A ação contou com apoio da Guarda Municipal e resultou em 22 atendimentos a pessoas em situação de rua. Os atendimentos foram realizados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, com encaminhamentos para serviços de assistência. Parte dos atendidos foi direcionada a equipamentos como CAPS AD e Centro POP, além de um caso de retorno à cidade de origem. Não houve prisões ou apreensão de drogas, e também foram executadas ações de zeladoria nos bairros.

Desdobramentos

A Justiça italiana autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil, onde deverá cumprir pena de prisão por duas condenações, conforme solicitado pela Justiça brasileira; a decisão foi tomada pela Corte de Apelação de Roma e comunicada nesta quinta-feira (26). A defesa ainda pode recorrer à Corte de Cassação em até 15 dias, última instância do Judiciário italiano, enquanto Zambelli permanece presa no complexo de Rebibbia, em Roma, durante a tramitação do processo e não será transferida neste momento. Após eventual recurso, a expectativa é de que a decisão final da Corte ocorra até junho, quando o caso será encaminhado ao governo italiano, por meio do Ministério da Justiça, que terá 45 dias para deliberar; caso a extradição seja confirmada, o envio ao Brasil deverá ocorrer em cerca de 20 dias.