O superintendente federal de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo e ex-prefeito de Louveira, Estanislau Steck (PSD), afirmou que os municípios tendem a se tornar cada vez mais dependentes de emendas parlamentares, ampliando o poder político de deputados estaduais e federais. Sendo assim, é cada vez mais importante saber escolher os representantes e priorizar quem é da região. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves.
Segundo Estanislau, esse cenário está diretamente ligado aos efeitos da reforma tributária, que, na avaliação dele, pode reduzir significativamente a arrecadação de municípios com forte geração de ICMS, como Louveira. “De mais de R$ 700 milhões, nos primeiros dez anos pode haver uma queda de cerca de 50% na arrecadação. Isso torna a cidade praticamente insustentável e aumenta a dependência de recursos externos”, afirmou.
Diante desse quadro, ele defende que as administrações municipais intensifiquem o diálogo com parlamentares. “A cidade não pode se dar ao luxo de fechar portas para deputados. Quando fui prefeito, abri o gabinete e fui atrás de quem teve voto na cidade para cobrar emendas. Louveira colheu muitos frutos com isso, em obras, principalmente de saúde e mobilidade urbana”, disse.
O ex-prefeito também chamou atenção para o crescimento da influência política dos deputados nesse novo cenário fiscal. “Cada vez mais os deputados têm mais verbas. Nesse jogo, precisamos eleger representantes que tenham ligação com a região e compromisso com a cidade”, destacou.
O entrevistado criticou ainda o que classificou como “voto ideológico”, sem conexão com a realidade local. “Muitas vezes, as pessoas votam em candidatos que nunca estiveram na cidade. Falta pesquisa. As pessoas precisam entender que é possível encontrar candidatos alinhados ideologicamente, mas que também tenham identificação com a região e compromisso com ela”, afirmou.
Estanislau explicou, ainda, que Louveira está localizada em uma região que permite articulações mais amplas, com mais municípios. “Fazemos parte da Região Metropolitana de Jundiaí, mas também somos vizinhos da Região Metropolitana de Campinas”, reforça. Diante disso, nos últimos anos houve a aproximação com o deputado federal por Campinas, Carlos Sampaio (PSD). “Mas tenho consciência que Louveira também é muito ligada a Jundiaí, então naturalmente há um trabalho feito para também apoiar gente daqui”, salientou.
O atual superintendente federal de Agricultura e Pecuária ainda comentou o trabalho realizado no Ministério da Agricultura, reforçou que o acordo do Mercosul com a União Europeia, que irá zerar as taxas de exportação de uva, pode impactar positivamente nos preços das uvas regionais. Ele também comentou a respeito da atual situação de Louveira e lamentou os índices negativos, sobretudo na educação. Estanislau lamenta a atual política de habitação, que estava em andamento em seu mandato e não houve mais avanços nos últimos anos. Ele destacou o Residencial Tabarana, que tem 400 unidades habitacionais de interesse social e até hoje não foi entregue. “Quando saímos, estava 85% pronto”, concluiu.