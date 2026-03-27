O superintendente federal de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo e ex-prefeito de Louveira, Estanislau Steck (PSD), afirmou que os municípios tendem a se tornar cada vez mais dependentes de emendas parlamentares, ampliando o poder político de deputados estaduais e federais. Sendo assim, é cada vez mais importante saber escolher os representantes e priorizar quem é da região. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves.

Segundo Estanislau, esse cenário está diretamente ligado aos efeitos da reforma tributária, que, na avaliação dele, pode reduzir significativamente a arrecadação de municípios com forte geração de ICMS, como Louveira. “De mais de R$ 700 milhões, nos primeiros dez anos pode haver uma queda de cerca de 50% na arrecadação. Isso torna a cidade praticamente insustentável e aumenta a dependência de recursos externos”, afirmou.

Diante desse quadro, ele defende que as administrações municipais intensifiquem o diálogo com parlamentares. “A cidade não pode se dar ao luxo de fechar portas para deputados. Quando fui prefeito, abri o gabinete e fui atrás de quem teve voto na cidade para cobrar emendas. Louveira colheu muitos frutos com isso, em obras, principalmente de saúde e mobilidade urbana”, disse.