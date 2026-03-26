Três criminosos foram presos nesta quinta-feira (26) após fazerem refém um caminhoneiro. A prisão ocorreu após uma operação conjunta da Polícia Militar, envolvendo equipes do 11º BPM/I e 49° BPM/I, ser montada para libertação do motorista. A ocorrência começou no Jardim Tulipas, em Jundiaí, e se estendeu por quilômetros da rodovia Anhanguera.

De acordo com a PM, uma testemunha detectou um roubo de carga e passou a monitorar o caminhão e o veículo de passeio, um GM/Monza, utilizado pelos suspeitos. Segundo a testemunha, a vítima estava sendo mantida refém dentro do carro de passeio enquanto o caminhão era levado.

De posse das informações, a PM montou um cerco estratégico ao longo da rodovia para interceptar os veículos. A primeira abordagem ocorreu na altura de Louveira, onde uma equipe da PM parou o caminhão e deteve o primeiro suspeito. O carro que transportava a vítima foi localizado próximo a praça de pedágio, em Valinhos. Os outros dois suspeitos foram rendidos no acostamento e a vítima foi libertada em segurança e sem nenhum ferimento.