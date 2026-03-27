O Ciesp Jundiaí, com jurisdição em 11 municípios, completa 76 anos em 28 de março, celebrando seu protagonismo no desenvolvimento da indústria regional e lembrando a grande contribuição das lideranças empresariais, dirigentes, colaboradores e associados que construíram sua história. O trabalho dedicado e competente de todas essas pessoas nos impõe uma responsabilidade especial na gestão 2026–2029.

Afinal, além de preservar um precioso legado, nosso desafio é consolidar as conquistas acumuladas nessa jornada e ampliar ainda mais as iniciativas da entidade em prol de nosso setor. Por isso, ao assinarmos juntos este artigo, caro leitor, reiteramos nossa convicção quanto ao significado da sinergia em torno de objetivos comuns. Nossa trajetória conjunta no Ciesp ilustra bem esse espírito. Trabalhamos lado a lado no Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE). Mais recentemente, estivemos juntos na chapa estadual da entidade para a gestão 2022–2025.

Assim, é com orgulho que eu, Rafael Cervone, apresento aqui o novo diretor-titular do Ciesp Jundiaí, o empresário Alexandro Zavarizi. Ele também integra o conselho de nossa entidade desde 2001 e participou ativamente de iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor. Formado em Administração Industrial pela Universidade de São Paulo – Fundação Vanzolini, participou de programas internacionais para formação executiva na London Business School, além de cursos de especialização em instituições como a Fundação Getúlio Vargas e a São Paulo Business School.

Toda essa experiência é valiosa para conduzir o Ciesp Jundiaí na trilha do fortalecimento da indústria de transformação, que é decisiva para a economia regional e a população de 1,2 milhão de habitantes que vive nas 11 cidades. São 3.473 empresas do setor, responsáveis por 30% dos 471 mil empregos formais da economia local. As fábricas são as maiores empregadoras e pagam os melhores salários, com média de R$ 5,43 mil.

Os números ajudam a dimensionar a importância da indústria regional, cujo avanço tem forte apoio do Ciesp. Nossa entidade é um espaço de encontro, cooperação e articulação entre empresários, lideranças e profissionais comprometidos com o desenvolvimento do setor e da economia como um todo. É essa conjunção de fatores que fortalece nossa representatividade perante o poder público, os demais segmentos e a sociedade.

Ao longo de seus 76 anos, o Ciesp Jundiaí mostrou que a atividade associativa é uma poderosa ferramenta de mudanças e progresso. Toda a sociedade ganha quando empresas, movidas pelo talento e a energia das pessoas, unem-se em torno de uma entidade de classe, compartilham experiências, defendem interesses legítimos e constroem agendas comuns voltadas ao fomento setorial, inclusão, bem-estar e crescimento econômico sustentável.

*Rafael Cervone é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

*Alexandro de Freitas Zavarizi é o diretor-titular do Ciesp Jundiaí