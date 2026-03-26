27 de março de 2026
REFORÇO NO GALO

Paulista anuncia Eduardo Grasson como reforço

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
@victorrfotografia._
Galo se prepara para decisão no sábado fora de casa
O Paulista anunciou a chegada do zagueiro Eduardo Grasson como reforço para a sequência da temporada. O jogador passa a integrar o elenco visando fortalecer o sistema defensivo na fase decisiva da competição.

A contratação ocorre em momento importante, com o Galo classificado para as quartas de final e focado na busca por uma vaga na semifinal. A comissão técnica trabalha para ajustar a equipe e manter o bom desempenho recente.

A próxima partida do Paulista será neste sábado, fora de casa, pelas quartas de final. O confronto é decisivo e pode encaminhar o time à próxima fase do campeonato.

A expectativa é de um duelo equilibrado, com o Paulista apostando na organização tática e no reforço do elenco para buscar vantagem no confronto.

O clube aposta na força do grupo e na experiência de atletas como Grasson para seguir firme na disputa e manter o sonho do acesso vivo na temporada.

