O musical Ópera do Malandro, da Cia. Bravo de Teatro Musical, chega ao teatro Polytheama, em Jundiaí, no dia 28 de março, em sessão única. Com um trabalho forte e consistente e mais de 10 anos de estrada, a Cia. Bravo é considerada a maior companhia de Campinas, colocando mais de 60 atores, cantores, músicos e bailarinos em cena nesta montagem. A peça conta também com artistas de Jundiaí neste elenco.

Escrita em 1978, a “Ópera do Malandro” é uma adaptação livre de Chico Buarque inspirada em “A Ópera dos Mendigos”, de John Gay, e “A Ópera dos Três Vinténs”, de Bertolt Brecht e Kurt Weill. Na nova montagem da Bravo, a direção e adaptação são de Juliana Hilal, a direção coreográfica de Tutu Morasi, com direção musical e arranjos de Danilo Demori e a preparação vocal de Marília Andreani.

“É uma montagem grandiosa e complexa, resultado de muitos anos de pesquisa e trajetória da nossa companhia, que alcança agora um momento de maturidade artística e tem tudo para dialogar com os mais diversos públicos. Pela primeira vez, nos dedicamos a um musical nacional com elenco numeroso, e esse tem sido o nosso grande desafio: imprimir em cena toda a brasilidade corporal e musical, presente tanto na estética quanto no trabalho dos atores. Estamos imensamente felizes em realizar a Ópera do Malandro para o público do interior de São Paulo, reunindo alta qualidade técnica, emoção e identidade local”, destaca a diretora.