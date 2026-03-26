O musical Ópera do Malandro, da Cia. Bravo de Teatro Musical, chega ao teatro Polytheama, em Jundiaí, no dia 28 de março, em sessão única. Com um trabalho forte e consistente e mais de 10 anos de estrada, a Cia. Bravo é considerada a maior companhia de Campinas, colocando mais de 60 atores, cantores, músicos e bailarinos em cena nesta montagem. A peça conta também com artistas de Jundiaí neste elenco.
Escrita em 1978, a “Ópera do Malandro” é uma adaptação livre de Chico Buarque inspirada em “A Ópera dos Mendigos”, de John Gay, e “A Ópera dos Três Vinténs”, de Bertolt Brecht e Kurt Weill. Na nova montagem da Bravo, a direção e adaptação são de Juliana Hilal, a direção coreográfica de Tutu Morasi, com direção musical e arranjos de Danilo Demori e a preparação vocal de Marília Andreani.
“É uma montagem grandiosa e complexa, resultado de muitos anos de pesquisa e trajetória da nossa companhia, que alcança agora um momento de maturidade artística e tem tudo para dialogar com os mais diversos públicos. Pela primeira vez, nos dedicamos a um musical nacional com elenco numeroso, e esse tem sido o nosso grande desafio: imprimir em cena toda a brasilidade corporal e musical, presente tanto na estética quanto no trabalho dos atores. Estamos imensamente felizes em realizar a Ópera do Malandro para o público do interior de São Paulo, reunindo alta qualidade técnica, emoção e identidade local”, destaca a diretora.
Com banda ao vivo, o espetáculo revive sucessos marcantes do cancioneiro nacional, como “Folhetim”, “Teresinha”, “Geni e o Zepelim” e “Homenagem ao Malandro”, todos compostos por Chico Buarque. Seguindo a tradição da companhia, o musical ganha uma encenação dinâmica, com humor, energia cênica e coreografias envolventes.
Sinopse
A trama se passa na década de 1940, em um Brasil marcado pela malandragem, pela prostituição e pelo contrabando, um cenário que ainda encontra ecos na atualidade.
O enredo gira em torno de Duran, um cafetão que se apresenta como respeitável comerciante, e sua esposa Vitória. A filha do casal, Teresinha, apaixona-se por Max Overseas, um golpista que mantém conchavos com o chefe de polícia, inspetor Chaves. O universo da peça também apresenta prostitutas disfarçadas de vendedoras de boutique e a icônica travesti Geni, personagem central de um dos momentos mais memoráveis da obra, a canção “Geni e o Zepelim”.
A narrativa expõe, com ironia e musicalidade, um país permeado por corrupção, acordos obscuros e contradições sociais, em uma crítica atemporal.
Sobre a Bravo Teatro Musical
A Bravo é uma companhia de teatro musical sediada em Campinas (SP). Criada em 2015, realiza montagens profissionais e acadêmicas, além de cursos, oficinas e performances, sempre com excelência, bom humor e acreditando no poder transformador da arte. A companhia já levou milhares de pessoas aos teatros em suas montagens: “Minha Mãe e Meus Pais” (2015/16) - uma adaptação do musical Mamma Mia!, “Deu a Louca no Convento” (2016/17) - uma adaptação do musical Mudança de Hábito, “Godspell” (2017/18), “A Pequena Loja dos Horrores” (2018), “A Família Addams” (2018/19), “Anna e a Rainha do Gelo” (2019-2022), baseada no musical Frozen, "O Mágico de Oz" (2023), “L’Amour en Rouge” (2023/24) e “Witches”, baseado no musical Wicked (2024).
Serviço
Espetáculo: Ópera do Malandro – Cia. Bravo de Teatro Musical
Quando: sábado (28), às 19h
Local: Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro, Jundiaí)
Ingressos (entre R$ 35 e R$ 150): https://bileto.sympla.com.br/event/116498/d/366399
Ficha técnica
Direção e Adaptação: Juliana Hilal
Direção musical e Arranjos: Danilo Demori
Direção coreográfica: Tutu Morasi
Preparação vocal: Marília Andreani
Produção: Paiol Produções Artísticas
Realização: Bravo Teatro Musical