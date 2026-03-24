Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão prenderam um homem na manhã desta terça-feira (24), por violência doméstica, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. Ele foi detido no momento em que, como o 'ceifador de vidas', empunhava uma foice e tentava invadir o quarto da irmã, para matá-la. Ele também ameaçou matar a família toda.

A Polícia Militar recebeu ligação de uma mulher que, em desespero, informou que havia se trancado no quarto para se proteger do irmão, que estaria sob efeito de drogas e armado com uma foice, tentando invadir o cômodo para matá-la.

Uma equipe que patrulhava a região foi deslocada ao endereço. Ao chegarem, os policiais visualizaram o suspeito armado com uma foice, tentando forçar a entrada no quarto da vítima. Ao perceber a presença da equipe, o homem a arma branca e se rendeu.