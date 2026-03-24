A campanha de vacinação contra a gripe 2026 começa neste sábado (28), com o Dia D nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o estado de São Paulo para os grupos prioritários. Nesta primeira etapa, a dose estará disponível para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.

A campanha vai até 30 de maio e a meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo, estimado em 18,8 milhões de pessoas. Até agora, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recebeu cerca de 3 milhões de doses, que estão sendo distribuídas aos 645 municípios paulistas.

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