Uma idosa foi encontrada morta, em sua casa, em Itatiba, nesta segunda-feira (23), dia em que ela estava completando 79 anos de idade. A suspeita é de que a morte tenha sido acidental, com uma queda de aproximadamente 4 metros, da sacada do quarto ao chão do quintal. Porém, a Polícia Civil foi acionada, assim como a Perícia Técnica, que deram início aos trabalhos de investigação. O caso foi registrado como morte suspeita.
Na casa da vítima, moram um de seus sete filhos, a nora e duas netas, mais o marido de uma delas. Este marido foi quem a encontrou caída ao solo, por volta das 6h40 desta segunda-feira, enquanto saía de casa para o trabalho.
De acordo com o relato dele à polícia, não havia sinais de violência ou luta corporal, apenas manchas de sangue próximo ao corpo e uma marca de pancada na cabeça, que suspeita-se seja da queda.
A idosa tinha problemas de saúde (diabetes, hipertensão arterial, arritmia cardíaca e reumatismo) e fazia uso de 13 medicamentos contínuos.
Ainda de acordo com o depoimento, não foram ouvidos por nenhum dos parentes barulho que pudessem condizer com queda ou violência.
Embora os indícios iniciais sejam de acidente, a Polícia Civil fez o registro como morte suspeita e os resultados dos exames periciais, em breve, vão ajudar nas investigações.