Os visitantes terão a oportunidade de degustar rótulos de diversas regiões do país, reunindo cervejarias como Berggren (Nova Odessa-SP), BodeBrown (Curitiba-PR), Schornstein (Pomerode-SC), além das variedades regionais como Startk e Giffa, de Jundiaí, e outras representantes de cidades paulistas como Campinas (Tábuas), Piracicaba (A Tutta Birra), Socorro (Quinta do Malte), Louveira (Hebling), Bragança Paulista (Bragantina), Itupeva (Tex Beer), Madalena (região do ABC), Holly Water (São Caetano do Sul) e São Paulo (Destiny).

Pelo segundo ano consecutivo, o Champions Beer, considerado o maior festival de cervejas artesanais do estado de São Paulo, será realizado em Jundiaí. O encontro será nos dias 28 e 29 de março, no estacionamento G4 do Jundiaí Shopping, com entrada gratuita e uma programação que combina cervejas especiais da mais alta qualidade, gastronomia, música ao vivo e atrações para toda a família.

Para completar a atração, a experiência gastronômica também é um dos destaques do Champions Beer, com uma praça de alimentação variada e pensada especialmente para harmonizar com os diferentes estilos de cerveja. Entre as opções, o público encontrará desde hambúrgueres artesanais e espetinhos até crepes, churros e pokes. Ademais, estarão presentes o Bar Champions, Carbela Drinks, Chico do Pastel, Coquet's Creperia, Espetinho, Expresso Churros, Gords Burguer/Gords Juice, Sem Limites Burguer, Mana Poke e Joelho de Porco.

E tem mais: a programação musical ainda promete animar o público com oito shows gratuitos ao longo do fim de semana, incluindo bandas covers de grandes nomes do rock (confira a programação completa no final do texto). O evento também contará com espaço kids gratuito, reforçando a proposta de ser um ambiente ideal para curtir em família. Lembrando que, ao final do festival, o público poderá participar da escolha da melhor cerveja desta edição.

Com uma proposta sustentável, o evento não disponibilizará copos plásticos descartáveis. Por isso, os visitantes podem levar seu próprio copo ou adquirir o copo oficial do festival por R$ 8.