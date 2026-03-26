O terceiro setor tem sido cada vez mais importante para complementar a gestão pública das cidades. Luiz Fernando Machado quando foi deputado federal (2011 a 2014) direcionou recursos para fortalecer a atuação de entidades como Grendacc, Ateal, Instituto Luiz Braille e as APAEs de Jundiaí e região, que resultaram em melhorias no atendimento à população. Como deputado federal, Luiz Fernando viabilizou cerca de R$7 milhões em emendas para entidades assistenciais da RMJ. Os investimentos contribuíram para ampliar estrutura, qualificar serviços e aumentar a capacidade de atendimento. Voltar a contar com o apoio de emendas parlamentares é essencial para a manutenção e ampliação dos serviços dessas entidades. Essa é uma das principais bandeiras do pré-candidato à Câmara Federal.

Apimentado

O clima na câmara municipal de Jundiaí parece que, finalmente, começou a esquentar. Após um início de ano parado, com pautas esvaziadas e sem grandes emoções, as sessões foram bastante movimentadas nas duas últimas semanas, com debates ideológicos, divergência de ideias e longas discussões sobre os projetos. Na última terça-feira (24), a discussão sobre o Projeto de Lei que determina que restaurantes, bares e casas noturnas auxiliem mulheres que, em suas dependências, expressem preocupação com sua integridade física, para incluir a população LGBTQIA+ durou cerca de uma hora. Até o projeto que prevê a criação da Galeria das Vereadoras da Câmara Municipal causou polêmica, inclusive com assessores parlamentares e vereadores trocando farpas.