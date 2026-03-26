O terceiro setor tem sido cada vez mais importante para complementar a gestão pública das cidades. Luiz Fernando Machado quando foi deputado federal (2011 a 2014) direcionou recursos para fortalecer a atuação de entidades como Grendacc, Ateal, Instituto Luiz Braille e as APAEs de Jundiaí e região, que resultaram em melhorias no atendimento à população. Como deputado federal, Luiz Fernando viabilizou cerca de R$7 milhões em emendas para entidades assistenciais da RMJ. Os investimentos contribuíram para ampliar estrutura, qualificar serviços e aumentar a capacidade de atendimento. Voltar a contar com o apoio de emendas parlamentares é essencial para a manutenção e ampliação dos serviços dessas entidades. Essa é uma das principais bandeiras do pré-candidato à Câmara Federal.
Apimentado
O clima na câmara municipal de Jundiaí parece que, finalmente, começou a esquentar. Após um início de ano parado, com pautas esvaziadas e sem grandes emoções, as sessões foram bastante movimentadas nas duas últimas semanas, com debates ideológicos, divergência de ideias e longas discussões sobre os projetos. Na última terça-feira (24), a discussão sobre o Projeto de Lei que determina que restaurantes, bares e casas noturnas auxiliem mulheres que, em suas dependências, expressem preocupação com sua integridade física, para incluir a população LGBTQIA+ durou cerca de uma hora. Até o projeto que prevê a criação da Galeria das Vereadoras da Câmara Municipal causou polêmica, inclusive com assessores parlamentares e vereadores trocando farpas.
Foco na educação
Em Jundiaí, o Fórum Municipal de Educação será recomposto por meio de articulação entre os poderes Legislativo e Executivo. O colegiado, responsável por monitorar políticas públicas educacionais, esteve ativo entre 2014 e 2019 e será retomado após período de inatividade. A iniciativa foi viabilizada após análises jurídicas e diálogo institucional entre os órgãos municipais. Uma audiência pública está marcada para 27 de abril, às 19h, na Secretaria de Educação, para definir os representantes. O Fórum terá composição paritária, com participação do poder público e da sociedade civil, garantindo caráter democrático.
População sendo ouvida
Em Várzea Paulista, a Prefeitura abriu consulta pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. A população pode enviar sugestões por meio da plataforma Fala Várzea Paulista. As contribuições podem ser feitas por tema ou área, permitindo que moradores apontem demandas e prioridades. O prazo para participação segue aberto até 31 de março. Após essa etapa, as propostas serão analisadas e poderão integrar o planejamento orçamentário do município.
Articulação
O Secretário de Segurança Municipal de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, esteve com o deputado estadual Lucas Bove (PL) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para apresentar demandas de Jundiaí relacionadas à ampliação da segurança no campo. Durante o encontro, foi destacado o trabalho da Guarda Municipal, especialmente por meio da recém-criada Ronda Rural. A iniciativa tem atuado na proteção de produtores rurais e famílias da região. A ação tem sido considerada relevante para o fortalecimento da segurança local. O encontro também foi marcado por agradecimentos pela recepção e parceria institucional.
Lei antifacção
A edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (25) publicou a Lei nº 15.358/2026, conhecida como Lei Antifacção. A norma foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira (24). O texto institui o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado no país. A legislação define facções como grupos que utilizam violência, ameaça ou coação para controle territorial. Também endurece regras penais, restringindo benefícios e exigindo até 85% da pena em regime fechado.