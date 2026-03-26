A aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de lei que criminaliza a misoginia, entendida como o ódio ou aversão às mulheres, repercutiu positivamente entre vereadoras de diferentes partidos em Jundiaí. O texto, aprovado nesta semana, inclui a conduta entre os crimes previstos na Lei do Racismo e estabelece penas de dois a cinco anos de prisão. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Para a vereadora Mariana Janeiro (PT), a medida representa um avanço importante no enfrentamento à violência estrutural. “A aprovação dessa medida pelo Senado é um avanço importante no enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. Reconhecer a misoginia como forma de preconceito ou discriminação significa dar nome a uma violência estrutural que, por muito tempo, foi naturalizada na nossa sociedade”, afirmou.

A parlamentar também destacou que a misoginia se manifesta de diversas formas no cotidiano. “A misoginia não se manifesta apenas em agressões físicas. Ela está presente na deslegitimação da fala das mulheres, na exclusão dos espaços de poder, na violência política de gênero e nas diversas formas de humilhação e controle”, disse, ressaltando que a criminalização envia uma mensagem clara de que esse tipo de comportamento não deve mais ser tolerado.