Guardas municipais de Apoio Tático capturaram um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medidas cautelares do regime aberto de prisão, em que vinha cumprindo pena por furto - a ordem da Justiça, então, era para era regressão de pena, ou seja, para que ele volte a um regime mais rigoroso. O bandido foi localizado pelos GMs em um ponto conhecido pela atuação de “olheiros” do tráfico, no bairro Parque Centenário, em Jundiaí.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Franciane realizavam patrulhamento em um local já conhecido pelo comércio de drogas, quando observaram bandidos posicionados atrás de um muro, em um ponto elevado do bairro, de onde é possível monitorar a chegada de viaturas policiais para alertar traficantes.

Ao realizarem o cerco, os guardas abordaram um homem que não fazia parte do grupo de olheiros. No entanto, por estar em um local frequentemente utilizado por criminosos - o que facilita a vida das forças de segurança, na caça a procurados da Justiça -, ele foi submetido à verificação de antecedentes.