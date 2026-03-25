26 de março de 2026
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GMs localizam bandido 'no lugar e hora certa' para ser preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os guardas fizeram um cerco e prenderam o criminoso
Os guardas fizeram um cerco e prenderam o criminoso

Guardas municipais de Apoio Tático capturaram um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medidas cautelares do regime aberto de prisão, em que vinha cumprindo pena por furto - a ordem da Justiça, então, era para era regressão de pena, ou seja, para que ele volte a um regime mais rigoroso. O bandido foi localizado pelos GMs em um ponto conhecido pela atuação de “olheiros” do tráfico, no bairro Parque Centenário, em Jundiaí.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Franciane realizavam patrulhamento em um local já conhecido pelo comércio de drogas, quando observaram bandidos posicionados atrás de um muro, em um ponto elevado do bairro, de onde é possível monitorar a chegada de viaturas policiais para alertar traficantes.

Ao realizarem o cerco, os guardas abordaram um homem que não fazia parte do grupo de olheiros. No entanto, por estar em um local frequentemente utilizado por criminosos - o que facilita a vida das forças de segurança, na caça a procurados da Justiça -, ele foi submetido à verificação de antecedentes.

Durante a consulta, foi constatado um mandado de prisão em aberto, determinando a regressão ao regime semiaberto, com mais de dois anos de pena a cumprir pelo crime de furto.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento ao mandado judicial, permanecendo à disposição da Justiça.

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