O Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju) celebra sua 10ª edição como um marco para a cultura da cidade. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Festeju 2026 acontece entre os dias 12 e 29 de março, com espetáculos no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. Nesta edição, o festival recebeu mais de 200 inscrições entre artistas, grupos estudantis e companhias teatrais de diversas regiões do país, fortalecendo o teatro amador e profissional e ampliando o acesso gratuito à arte para a população. Programação completa: https://cultura.jundiai.sp.gov.br/festeju/ .

"Qual o paradeiro de Luísa Porto?" Personagem emblemática da consciência criativa de Carlos Drummond de Andrade, a mulher, que habitava a rua dos Santos Óleos, pode ser atualmente encontrada no palco. Fruto da inquietação e do fascínio da atriz Graziele Garbuio pelo poeta mineiro, o solo teatral O Desaparecimento de Luísa se torna um convite para reviver em cena o tal mistério do sumiço. A próxima apresentação do espetáculo acontecerá durante a décima edição do Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju), na quinta-feira (26), às 20h, na Sala Glória Rocha, do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávero.

A semente da peça, que tem concepção, direção e atuação assinadas pela atriz Graziele Garbuio, foi lançada em março de 2024. Na ocasião, a artista começou o processo de pesquisa em sala de ensaio para encenar o poema Desaparecimento de Luísa Porto, de autoria de Drummond, que a atriz pesquisa desde 2018, quando ingressou na Pós-graduação em Artes da Cena, do Instituto de Artes, da Unicamp. “Este poema sempre teve um impacto muito grande em mim. Emocional mesmo! Por essa razão, entendi que queria representá-lo no teatro. O estudo que comecei sozinha virou projeto de espetáculo, e aqui estamos, com um trabalho original”, destaca Graziele.

Para transformá-lo em texto teatral, a atriz convidou Gabriela Guinatti, escritora, dramaturga e diretora teatral. A tarefa não foi nada fácil, reconhece a artista. “O maior desafio de adaptar um poema para a cena é que, ao fazer essa adaptação, precisamos encontrar nas entrelinhas do poema a ação que desencadeia a próxima, e assim sucessivamente, pois é dessa forma que se constrói um texto dramatúrgico. O poema parte do subjetivo, de uma palavra colocada para contemplar uma sensação. Já no texto dramatúrgico, é preciso que a palavra se some a uma ação, para que dela surja o movimento, a ação em si”, conta.

Apesar da grande inspiração pelo poema, a dramaturgia em cena é fruto de um intenso processo criativo e coletivo, que resultou em uma fábula totalmente original, mas com características muito presentes na obra drummondiana, entre elas a ironia, a criação de imagens metafóricas, o ato de dizer sem dizer e o compromisso crítico da arte. “Esse texto foi construído pensando em cada palavra. Quando a gente faz esse trabalho artesanal com a palavra no texto teatral, acaba tomando apreço por cada vírgula que está ali”, avalia Gabriela.