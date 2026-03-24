As clínicas-escola da Faculdade Anhanguera retomaram, neste semestre, os atendimentos à população em suas unidades de Sorocaba, Itapeva, Indaiatuba e Jundiaí. Os serviços contemplam áreas como psicologia, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária e nutrição com um custo social e orientação jurídica de forma gratuita, são realizados por alunos dos cursos de graduação, com supervisão de professores especialistas, oferecendo à comunidade assistência de qualidade e contribuindo para a formação prática dos estudantes.
Em Jundiaí, os atendimentos funcionam assim:
Clínica-escola de Odontologia:
Os serviços odontológicos acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os tratamentos realizados são: urgências odontológicas, restaurações, extrações, tratamentos de canal e da gengiva e próteses. Há clínicas voltadas para pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e idosos. Os atendimentos são a custo social e requerem inscrição prévia pelo WhatsApp (11) 3109-0612.
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ):
O NPJ funciona às terças-feiras, das 18h30 às 21h30, às quartas e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 18h30 às 21h30, e às sextas-feiras, das 9h às 11h. O atendimento destina-se à orientação jurídica, nas áreas cível, de família, previdenciária e trabalhista, para a população em vulnerabilidade social e econômica, com o encaminhamento aos órgãos competentes. Também há o trabalho com mediação e conciliação, como forma de resolução de conflitos extrajudiciais.
Clínica-escola de Psicologia:
Os atendimentos acontecem às segundas-feiras, das 11h às 13h e das 16h às 19h, às terças-feiras, das 8h às 13h e das 16h às 19h, às quartas-feiras, das 11h às 12h, e às quintas-feiras, das 11h às 13h e das 15h às 19h. Esses atendimentos podem ser agendados neste link ou pelo WhatsApp (11) 3109-0635. As consultas são para crianças, adolescentes e adultos com supervisores capacitados em diversas áreas de atuação profissional e acadêmica. A clínica também possui um projeto de atendimento gratuito para famílias atípicas. Para agendar, acesse o formulário de inscrição neste link.
Endereço de todas as clínicas: rua do Retiro, 3000