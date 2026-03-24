As clínicas-escola da Faculdade Anhanguera retomaram, neste semestre, os atendimentos à população em suas unidades de Sorocaba, Itapeva, Indaiatuba e Jundiaí. Os serviços contemplam áreas como psicologia, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária e nutrição com um custo social e orientação jurídica de forma gratuita, são realizados por alunos dos cursos de graduação, com supervisão de professores especialistas, oferecendo à comunidade assistência de qualidade e contribuindo para a formação prática dos estudantes.

Em Jundiaí, os atendimentos funcionam assim:

Clínica-escola de Odontologia:

Os serviços odontológicos acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os tratamentos realizados são: urgências odontológicas, restaurações, extrações, tratamentos de canal e da gengiva e próteses. Há clínicas voltadas para pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e idosos. Os atendimentos são a custo social e requerem inscrição prévia pelo WhatsApp (11) 3109-0612.