22 de março de 2026
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EM CANA

GM prende suspeito de furto na Ponte São João

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo a corporação, os agentes avistaram o indivíduo no momento em que retirava a fiação de um imóvel.
Segundo a corporação, os agentes avistaram o indivíduo no momento em que retirava a fiação de um imóvel.

A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu, neste domingo (22), um homem de 43 anos por furto na região da Ponte São João. A ação foi realizada por uma equipe do Canil durante patrulhamento pela Avenida Antônio Frederico Ozanan.

Segundo a corporação, os agentes avistaram o indivíduo no momento em que retirava a fiação de um imóvel. Diante da suspeita, foi feita a abordagem. Durante a revista, os guardas localizaram um alicate, possivelmente utilizado na prática do crime.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como furto, conforme o artigo 155 do Código Penal.

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