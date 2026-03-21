21 de março de 2026
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CARLA BASÍLIO

Vereadora denuncia injúria transfóbica e caso termina com prisão

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Parlamentar denunciou o caso e homem foi preso em flagrante
Parlamentar denunciou o caso e homem foi preso em flagrante

Uma ocorrência de injúria com motivação preconceituosa foi registrada ontem, em Jundiaí, após a vereadora Carla Basílio relatar ter sido vítima de ofensas transfóbicas dentro de um estabelecimento comercial no bairro Vila Hortolândia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal de Jundiaí foi acionada para atender uma desinteligência em um bar da região. No local, a parlamentar afirmou aos agentes que foi alvo de agressões verbais com conteúdo transfóbico por parte de um indivíduo.

Ainda de acordo com o relato, ao tentar dialogar com o suspeito, ele deixou o estabelecimento de maneira abrupta, acelerando o veículo e quase atingindo a vítima. A cena teria sido presenciada por munícipes que estavam no local.

Após diligências, o homem compareceu à delegacia e teve prisão em flagrante decretada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

 

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