22 de março de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto no Centro de Jundiaí

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Causa da morte está em investigação
Causa da morte está em investigação

Na madrugada deste domingo (22), um homem foi encontrado morto na rua Barão do Triunfo, no Centro de Jundiaí. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.

Segundo informações presentes no boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. Ele não portava documentos e ainda não foi identificado.

Segundo informações, na avaliação inicial da equipe médica, não foram constatadas lesões aparentes no corpo. A suspeita preliminar é de que a morte tenha sido causada por uma possível hemorragia digestiva alta.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.

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