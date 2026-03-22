Na madrugada deste domingo (22), um homem foi encontrado morto na rua Barão do Triunfo, no Centro de Jundiaí. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.

Segundo informações presentes no boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. Ele não portava documentos e ainda não foi identificado.

Segundo informações, na avaliação inicial da equipe médica, não foram constatadas lesões aparentes no corpo. A suspeita preliminar é de que a morte tenha sido causada por uma possível hemorragia digestiva alta.