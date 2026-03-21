A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu um integrante do PCC, que era procurado pela Justiça, em Itupeva. A ocorrência foi registrada na Rua Alexandrina Matias de Oliveira, no bairro Hortência. De acordo com informações do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), equipes da 2ª Companhia receberam dados sobre a possível localização de um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Com apoio de outras viaturas, os policiais intensificaram o patrulhamento na região, especialmente em pontos já conhecidos pelo tráfico de drogas.

Durante as buscas, um homem com as características informadas foi localizado e abordado. Na revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o criminoso, que confessou ser faccionado e deu detalhes sobre o seu batismo na facção, entregando, inclusive, o seu “padrinho” no mundo do crime.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Itupeva, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.