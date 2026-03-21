21 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
SÉRIE A3

Paulista joga bem, vence e se classifica para as quartas

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
@erikalimaphoto
Com a classificação em oitavo lugar, o Paulista terá pela frente a Portuguesa Santista

O Paulista venceu o Catanduva por 3 a 1, fora de casa, e garantiu a classificação para a fase decisiva da Série A3. Com o resultado, a equipe de Jundiaí assegurou a oitava colocação e se classificou para as quartas de final da competição.

O time começou melhor e abriu o placar logo aos 7 minutos, com Mateus Henrique. Apesar do controle das ações, o Paulista sofreu o empate aos 18, em um dos poucos momentos de instabilidade durante a partida.

Ainda no primeiro tempo, o Galo retomou a vantagem aos 40 minutos, com Matheus Arcanjo, após sequência de boas chegadas ao ataque. A equipe seguiu superior na etapa final, criando diversas oportunidades.

O terceiro gol saiu aos 29 minutos, com Mauri, que decretou a vitória e confirmou o bom desempenho do Paulista ao longo do confronto. O time mostrou consistência e volume ofensivo durante toda a partida.

Com a classificação em oitavo lugar, o Paulista terá pela frente a Portuguesa Santista, primeira colocada na fase inicial, no confronto do mata-mata da competição.

