Um homem foi preso nas proximidades de um mercado na região do Traviu, em Jundiaí, na tarde deste sábado (21), suspeito de estuprar uma mulher em via pública, usando uma faca para ameaçá-la de morte. A cena foi assistida por crianças que brincavam na rua. A detenção foi feita por populares, que acionaram a Polícia Militar.

A vítima estava em sua casa, quando ouviu sua comadre discutindo com um homem na rua. Ao sair para ver o que estava acontecendo, ela se deparou com um homem seminu, com a bermuda arreada, se masturbando próximo a algumas crianças.

Ela então passou a esbravejar contra o homem que, por sua vez, sacou uma faca e partiu para cima da vítima, fazendo ameaças e tentando tirar suas roupas.